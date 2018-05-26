Başkan Altay:” Bozkır Cumhur İttifakı’na en yüksek desteği verecektir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Bozkır’da düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri ve adayları ile belediye başkanları, ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği program öncesinde iftara katılan Bozkırlılarla tek tek selamlaştı ve Ramazanlarını tebrik etti.

“Bozkır Cumhur İttifakı’na en yüksek desteği verecektir”

İlçe halkına hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ramazan kardeşlik, Ramazan beraberlik demek. Bugün Bozkır da her yaştan insanı ile meydanda. Allah mutluluğumuzu, birliğimizi daim etsin. Rabbim bize Kadir Gecesi’ne, ardından da bayrama kavuşmayı nasip etsin. Bir hemşehriniz olarak bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konya belediyeciliği bir hizmet yarışı. Bugün Selçuklu Belediye Başkanı olarak başladığımız bir hizmeti Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açmak nasip oldu. Bir taraftan da Büyükşehir Belediyemizin başladığı Tahir Akyürek Başkanımızın birçok hizmeti gibi Bozkırımıza çok önemli hizmetin temelini atmak da bize nasip oldu. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza Tahir Akyürek’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekili adaylarımıza destek istiyoruz. İnşallah Bozkır en yüksek desteği verecektir ve buna olan inancımız tam. Bu meydan da bunun işareti” diye konuştu.

“El ele kol kola Konyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz”

Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, tüm ilçe halkının Ramazanlarını tebrik ederek, “Bugün Bozkır için bereketli bir gün. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Bozkır Çayına yapılmakta olan rekreasyon alanının temelini attık. Aynı zamanda meydan düzenlemesini incelemiş olduk, Pazar yerinin açılışını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyemizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele kol kola sadece Bozkırımıza değil Konyamızın her bölgesine hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız hemşehriniz Uğur İbrahim Altay kardeşimize de başarılar diliyorum” dedi.

“Konya’da en yüksek desteği Bozkır’dan bekliyoruz”

İlçe halkının Ramazanlarını tebrik ederek konuşmasına başlayan AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, 24 Haziran için Bozkırlılardan destek istedi. Altunyaldız, “Bu meydan berekettir, rahmettir, mağfirettir ve bu meydan inşallah geleceğe dönük ışıktır, umuttur sevdadır aşktır. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve parlamento seçimi var. İnşallah hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için hem Cumhur ittifakı ve AK Parti için Konya’da en yüksek oy beklediğimiz ilçelerden biri Bozkır” ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşması yapan Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, tüm Bozkırlıların Ramazan ayını tebrik etti. Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan Bozkır Meydanı’nın açılışı yapılarak iftara geçildi.