Başkan Altay: “Çocuklarımız geleceğin Türkiye’sini inşa edecek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehane öğrencilerine yönelik Beyşehir’de düzenlenen “Asım’ın Nesli Gençlik Kampı”nın final programında öğrencilerle buluştu. Beyşehir Gölü kenarında kurulan kampta öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin yeni bir kamp alanına kavuştuğunu ifade etti. Eğitimin sadece dersliklerde, sınıflarda ve kapalı binalarda yapılmadığını belirten Başkan Altay, “Düzenlenen kampta öğrenciler çok önemli eğitimler alıyor. Bu yaşta ailelerinizden ayrı kalarak arkadaşlarınızla birlikte en az bir gece geçiriyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizde önceliğimiz çocuklar. Bilgehaneler burada önemli bir mihenk taşını oluşturuyor. Çocuklarımızın eğitim öğretim dönemi boyunca eğitim alabilecekleri merkezler oluşturuyoruz. Yaz aylarında bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kişisel gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz. İnşallah gelecek nesiller ülkemiz için daha büyük insiyatifler alacak ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Bizler de onların gelişmesi için büyük gayretler gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, ayrıca bu yıl kurulan havuzlarda 50 bin çocuğun hizmet gördüğünü ve “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında da 40 binin üzerinde çocuğun bisiklet almaya hak kazanacağını anımsatarak, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve cami imamlarına teşekkür etti. Altay, projenin bir Konya projesi olarak tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni etti.

Programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaltun, “Ülkemiz sizlerle inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ivmeyi yükselttik. Gelecekte bu makamlara geldiğinizde sizlerin de almış olduğunuz bu bayrağı daha ileri götüreceğinize inanıyorum. Bu tesisi çocuklarımızın hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, düzenlediği böyle bir sosyal etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, çocukların ve gençlerin bu tür sosyal tesislerde ortak faaliyetlerde bulunmasının onların daha hür ve serbest düşünmeleri için önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu da gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki Bilgehane Yaz Okulu’nda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve başarı belgeleri verildi.