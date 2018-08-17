Başkan Altay: "Konya’nın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl Konya genelinde 20 bin 672 öğrenciyle hayata geçirdiği GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nun finali gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımı ile Aliye-Hüseyin Tekbaş İlkokulunda düzenlenen program, GENÇ KOMEK Yaz Okulu öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Önemli olan birlikte hareket etme kültürünü oluşturmak"

Salonu dolduran öğrencilere hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, GENÇ KOMEK’in Konya’nın yeni bir markası haline geldiğine belirterek projenin çocuklar için çok önemli bir olduğunu kaydetti. Başkan Altay, “Bu yıl da 20 bin 762 çocuğumuz hem değerler eğitimi hem de sanat ve spor dalında 8 haftalık bir eğitimden geçtiler. Bu eğitimle çocuklarımıza bir taraftan bizi biz yapan değerleri anlattık, bir taraftan da sanata ve spora bir başlangıç yaptık. Bu programın önemli etkinliklerinden birisi de çocuklarımızın kendi aralarında oluşturdukları takımlar arasındaki müsabakalardı. Bugün de bunun ödül törenindeyiz. Önemli olan burada yarışmak ve çocuklarımızın birlikte hareket edebilmesi kültürünü oluşturmak. Bu manada tüm yarışmacı çocuklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

"Projelerimizden 100 binden fazla çocuğumuz faydalanıyor"

Bu yaz çocuklar için birçok farklı etkinlikler hayata geçirdiklerini kaydeden Altay, “Bu yaz sadece GENÇ KOMEK’te değil, yüzme havuzlarında, Güle Oynaya Camiye Gel kampanyamızda 100 binden fazla çocuğumuz şu anda Büyükşehir Belediyemizde hizmet alıyor. Bütün bunlar iyi bir nesil yetiştirmek adına yaptığımız faaliyetler. İnşallah Konya’nın geleceği bugünden çok daha güzel olacak” diye konuştu.

Başkan Altay’ın konuşmasının ardından sertifika ve ödül törenine geçildi. Törende GENÇ KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrenciler sertifika alırken; Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma, futbol, yakan top, satranç, kısa film ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programda öğrencilerden oluşan ilahi korusunun konseri, şiir dinletisi, işaret dili gösterisi de programa katılanlardan tam not aldı.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Gödene TOKİ Şehit Yunus Berber İlkokulu’nu da ziyaret ederek GENÇ KOMEK Yaz Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin derslerine katılarak onlarla bir süre sohbet eden Başkan Altay, “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında okul bahçesinde yüzme eğitimi alan öğrencilerle de bir araya geldi.