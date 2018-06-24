Başkan Altay oyunu kullandı

Ailesi ile birlikte Meram Alparslan Ortaokuluna gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, oyunu 2340 nolu sandıkta kullandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Çok yoğun bir kampanya döneminden sonra bugün final günü. İnşallah vatandaşlarımız huzur, sükunet içinde oylarını kullanacaklar” dedi.

Aynı okulda oyunu kullanan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, “Seçimlerin şehrimize, ülkemize, devletimize ve milletimize hayırla getirmesini diliyorum” diye konuştu.