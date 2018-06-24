Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:26

Başkan Altay oyunu kullandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Altay oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:26


Ailesi ile birlikte Meram Alparslan Ortaokuluna gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, oyunu 2340 nolu sandıkta kullandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Çok yoğun bir kampanya döneminden sonra bugün final günü. İnşallah vatandaşlarımız huzur, sükunet içinde oylarını kullanacaklar” dedi.


Aynı okulda oyunu kullanan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, “Seçimlerin şehrimize, ülkemize, devletimize ve milletimize hayırla getirmesini diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç