Başkan Altay, yetim Türkmen çocuklarla buluştu

Konya'da misafir edilen Bayırbucak Türkmenlerinin yetim çocukları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile buluştu.

Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği'nin organizasyonuyla Konya'ya gelen yetim çocuklar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Hatay'ın Yayladağ ilçesinden gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Altay, Konya'nın çok güzel ve mübarek bir belde olduğunu belirtti. Şehircilik açısından görülmesi gereken İç Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisi olan Konya'nın aynı zamanda Türkiye'nin manevi merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Altay, “Burası başta Hz. Mevlana olmak üzere birçok önemli şahsiyetin meftun bulunduğu ve 200 yıl boyunca Selçuklulara başkentlik yapmış kadim bir başkent. Bu şehrin güzelliği insanlarına da yansımıştır. İnsanlarımız iyi niyetlidir, misafirperverdir. Hele gelen misafir çocuklarsa daha da misafirperverdir. Çocuklarımızı Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki, Konya programı çocukların zihninde güzel bir anı olarak kalır” dedi.

Çocuklar iki günlük Konya programı kapsamında Mevlana Türbesi, Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Kültür Merkezi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Alaaddin Cami, İnce Minare Medresesi, Konya Bilim Merkezi, Büyükşehir Stadyumu, Kelebekler Vadisi, Meram, Kalehan Ecdad Bahçesi, Sille, Japon Parkı, Tarihi Bedesten Çarsısı ve Aziziye Camisini gezme imkanı buldu.