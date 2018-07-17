Başkan Altay’ın makam aracı şehit çocuklarının sünnet arabası oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, makam aracını şehit polisin sünnet olan iki oğlu için tahsis etti.

Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz’da Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken şehit olan Konyalı polis memuru Battal Yıldız’ın şehadetinin yıl dönümünde vasiyeti şehidin eşi tarafından yerine getirilerek şehidin iki çocuğu sünnet ettirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, makam aracını şehit polisin sünnet olan iki oğlu için tahsis etti.

Polis memuru Battal Yıldız’ın şehit edilmesinden bir yıl sonra eşi Emine Yıldız, Büyükşehir Belediyesinin ve yakınlarının da desteğiyle Konya’nın Akşehir ilçesinde 3 yaşındaki Mehmet Ali ve 7 yaşındaki Hasan İlyas için sünnet düğününü gerçekleştirdi. İlçe merkezindeki Şehit Nebi Arslan Öğretmen Evi’ndeki yemek ikramından sonra mevlit okutuldu. Düğün sırasında Yıldız’ın yakınları ve akrabaları şehit çocuklarına yakın ilgi gösterirken okunan ilahiler sırasında duygulu anlar yaşandı.

Başkan Altay makam aracını tahsis etti

Başkan Altay, makam aracını Yıldız ailesine sünnet arabası olarak tahsis etti. Gelin gibi süslenen makam aracı, polis araçlarıyla davetlilerin araçlarının da katılımıyla düğün konvoyuna dönüştü. Başkan Altay, düğüne destek olan herkese teşekkürlerini ileterek, şehidin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti. Düğün konvoyu ilçe merkezindeki turunun ardından Akşehir Şehitliği’ne geldi. Burada şehidin çocukları, babalarının kabrini ziyaret etti. Gözyaşı döken şehidin eşi Emine Yıldız, "İsteğin gerçekleşti, çocuklarını sana getirdim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

"Tek çabam onun sözünü yerine getirmek”

Şehit Battal Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, eşinin geçen yıl kendisine söz verdiğini ifade ederek, "Seneye bu zamanlar sana söz veriyorum, sünneti yapacağım demişti. Bunu dedikten 10 gün sonra şehit düştü. Benim tek gayem, tek çabam, ayakta durmamım tek nedeni onun sözünü yerine getirmek. O bana güveniyordu. En son sözü bile ’Sen yapabilirsin, başarabilirsin, ben sana güveniyorum’ oldu. Her şeye rağmen başaracağım. Şehadetin kutlu olsun. Destek olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Şehidin babası Ali Yıldız, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederek, "Bir tane Battal gitti, 10 tane Battal yetiştireceğiz Allah izin verirse" ifadelerini kullandı.

Şehidin 7 yaşındaki oğlu Hasan İlyas da kahraman babası gibi cesaretli olduğunu ve sünnet olmaktan korkmadığını söyledi.

Sünnet törenine, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti ve MHP Akşehir ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Atilla Şirin ile çok sayıda vatandaş katıldı.