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14 Haziran 2018 12:56

Başkan Özaltun’un dış mahalle ziyaretleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun’un Ramazan ayı dolayısıyla ilçeye bağlı dış mahallelere yönelik ziyaret programları devam ediyor.

Başkan Özaltun’un dış mahalle ziyaretleri sürüyor

14 Haziran 2018 12:56


Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatı mensupları ile birlikte Akburun ve Gölkaşı mahallesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanelerde teravih namazı öncesi ve sonrasında sohbet eden mahalle sakinleriyle buluşan Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından dış mahallelerin yanı sıra ilçe merkezine kazandırılan hizmetlere değindi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve devlet yatırımları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Özaltun, geçmişte yapılmadığı ya da bitirilemediği için eleştirilen pek çok yatırımın geride kalan 4 yıl içerisinde tamamlanarak ilçeye kazandırılması suretiyle artık konuşulmadığını, gündemden çıkarıldığını anlattı. Beyşehir’de hayata geçirilen pek çok projenin ilçenin kaderini ve çehresini değiştirdiğini daha bölgeye kazandırılacak ve yapımı devam eden çok sayıda yatırım olduğunu aktaran Özaltun, bu yatırım ve çalışmaların hız kesmeden devam ederken, yapılan hizmetleri de bu tür ziyaret programları ile de vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Özaltun, ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen talepleri de dinlediklerini vurgulayarak, “Akburun Mahallemiz de dönemimizde diğer dış mahallelerimizde olduğu gibi sık sık ziyaret ettiğimiz yerleşim merkezlerinden birisiydi. Burada da birçok hizmet mahallemize kazandırdık, sizler de canlı olarak şahit oldunuz. Tabi istek ve talepler bitmez, yine var bunları da biliyoruz ve inşallah o isteklerinizin yerine gelmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.




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