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25 Şubat 2018 13:52

Başkan Özgüven: “Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in gerçekleştirdiği ev ziyaretleri, davetlerle çığ gibi büyüyor.

Başkan Özgüven: “Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur”

25 Şubat 2018 13:52

Takdir toplayan ziyaretler sıcak bir sohbet ortamı oluştururken hizmetler konusunda istişare imkanı da sunuyor.


"Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük onur" diyen Başkan Özgüven, “Çat kapı misali başladığımız ev ve mahalle ziyaretlerimize gösterilen ilgi ve hemşehrilerimizin misafirperverliği bizi mutlu ediyor. Her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Esnaf ziyaretlerimizde, ev ve mahalle ziyaretlerimizde hemşehrilerimiz bizi samimi karşılıyor. Göreve geldiğimizde halkın başkanı olma prensibimizi gerçekleştirdiğimizi hissetmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu ilgiye ve vatandaşlarımızın bize olan desteğine layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlarla istişare ederek istek ve talepleri doğrultusunda hizmet rotamızı belirliyoruz. Makamlar, mevkiler gelip geçici. Bu nedenle, şehrimize daha fazla eser bırakabilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ereğlimizi gelişen, büyüyen ve cazibe şehir hüviyetine kavuşturmaya devam edeceğiz. Bu noktada en büyük gücümüz vatandaşlarımızın bize olan desteğidir. Bize inanan ve her zaman desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor, ziyaretlerimizde bize gösterdikleri güler yüzleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.




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