Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara siper eden vatandaşlarımızın korkusuz tavrı sayesinde hainlerin püskürtüldüğünü vurgulayarak, "Bu hain darbe girişimi, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehit olan 249 vatan evladının, yüzlerce gazinin, meydanlarda nöbet tutan milyonların azmi ve cesareti ile bertaraf edildi. Hain darbe girişiminin başarısız olması için nice vatandaşımız bu ülkenin bekası ve ilelebet yaşaması için canlarından vazgeçtiler. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Özselek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Konya SMMM Odasının her zaman demokrasiden yana olduğunu duruşu ve yaptığı yayınlarla gösterdiğini ifade etti. Özselek, "15 Temmuz gecesinde milletimiz gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına fark etmeden demokrasimize, birliğimize ve bütünlüğümüze kast etmek isteyen darbeci hainlerin silahlarına, tanklarına, uçaklarına karşı canlarını hiçe sayarak kendilerini siper etmiştir. Tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla, ülkemize ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Biz meslektaşlar olarak demokrasiden yanayız ve demokrasiye yönelik her türlü girişimin karşısındayız. Konya SMMMO olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da demokrasinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Yüce Allah’tan böylesine hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını niyaz ediyorum. Bir kez daha ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.