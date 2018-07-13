Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 14:17

Başkan Özselek: "Her zaman demokrasinin savunucusu olmaya devam edeceğiz"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri yüce Türk milletinin tokadını yemiştir” dedi.

Başkan Özselek:

13 Temmuz 2018 14:17


Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara siper eden vatandaşlarımızın korkusuz tavrı sayesinde hainlerin püskürtüldüğünü vurgulayarak, "Bu hain darbe girişimi, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehit olan 249 vatan evladının, yüzlerce gazinin, meydanlarda nöbet tutan milyonların azmi ve cesareti ile bertaraf edildi. Hain darbe girişiminin başarısız olması için nice vatandaşımız bu ülkenin bekası ve ilelebet yaşaması için canlarından vazgeçtiler. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.


Başkan Özselek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Konya SMMM Odasının her zaman demokrasiden yana olduğunu duruşu ve yaptığı yayınlarla gösterdiğini ifade etti. Özselek, "15 Temmuz gecesinde milletimiz gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına fark etmeden demokrasimize, birliğimize ve bütünlüğümüze kast etmek isteyen darbeci hainlerin silahlarına, tanklarına, uçaklarına karşı canlarını hiçe sayarak kendilerini siper etmiştir. Tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla, ülkemize ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Biz meslektaşlar olarak demokrasiden yanayız ve demokrasiye yönelik her türlü girişimin karşısındayız. Konya SMMMO olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da demokrasinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Yüce Allah’tan böylesine hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını niyaz ediyorum. Bir kez daha ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç