Başkan Pekyatırmacı basketbol takımına güveniyor

Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden temsilcimiz Selçuklu Belediyesi Basketbol, Afyon Belediyespor ile oynanacak Play-Off Yarı Final maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin ilk iki maçında Afyon’da oynanan iki maçta bir galibiyet elde ederek saha avantajını ele geçiren Selçuklu Kartalları, cumartesi ve pazartesi günü saat 14:00’de Uluslararası Spor Salonunda oynayacağı maçları kazanması halinde finale yükselecek. Kritik maçlar öncesi Basketbol takımının antrenmanını ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Basketbol takımının önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alarak süper lig hedefine ulaşabileceğini belirtti.

Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı’nın futboldan sonra Konya’yı temsil eden en önemli kulüp olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’yı basketbolda temsil eden ve Konya’nın gururu olan bir takımsınız. Yarın önemli bir maç var. İnşallah sizden yine hayırlı bir netice bekliyoruz ve bu konuda da size olan güvenimiz tam. Takım olarak bu noktaya gelmiş olmanız zaten büyük bir başarı ve yarın ve yarından sonraki maçlarda da şehir adına sizlerden başarı bekliyoruz. Son günlerde her ortamda ve katıldığımız programlarda Konya’nın ve Selçuklu’nun basketbolu konuşuluyor ve Konya sizi izliyor. İnşallah yarınki maçtan istediğimiz neticeyi alıp sonraki maçlarda da yüzümüzün akıyla çıkarız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.