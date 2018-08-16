Başkan Pekyatırmacı, kurban pazarında incelemelerde bulundu

Bayram süresince vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, kurbanlık alışverişi için sağlığa, güvene ve hijyene önem verdiklerini dile getirerek, kurbanlık satışı yapılan alanın hemen yanında 5 bin metrekarelik kurban kesim yerinin de bayram süresince faaliyette olacağını söyledi. Vatandaşların kurban vecibelerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla hazırlıkların günler öncesinden yapıldığını, gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için bayram öncesi fiziki imkanların sağlandığını söyledi. İlçe genelinde kurban bayramının huzurlu ve sorunsuz geçmesi için zabıta, veteriner ve güvenlik hizmetlerinin aralıksız süreceğini ifaden eden Başkan Pekyatırmacı, kurban satış alanının Bosna Hersek Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde 202 bin metrekarelik kapasitesiyle ilçe halkına hizmet verdiğini kaydetti. Başkan Pekyatırmacı, “Vatandaşlarımız buraya gelip çok rahatlıkla kurbanlıklarını alabilirler. Burada 444 padokta hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıklar için yerlerimiz hazırlanmış durumdadır. Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlarımız buradan alışverişlerini yapıyorlar. Bayrama kadar vatandaşlarımız hem alışverişlerini yapabilecekler hem de yine bu bölgede hazırladığımız 5 bin metrekarelik alanda bayramın birinci gününden itibaren kurbanlıklarını rahatlıkla kesebilecekler. Kurbanlık satış alanımızın kapasitesi geçen yıllara göre daha da genişletildi. Burada hem büyükbaş hem küçükbaş kurbanlıklar için önceden hazırladığımız padoklarımız mevcut olup, bin 500 araçlık otoparkımız, mescitlerimiz, yemek yeme alanlarımız, sıcak su imkânı ve lavabolarımız tamamıyla vatandaşlarımızın hizmetindedir. Kurbanlığını satın alan vatandaşlarımız kurban kesim alanına geçerek burada kurban vecibelerini yerine getirebilirler, kendi araçlarıyla hazır bir şekilde rahatlıkla götürebilirler” dedi.

Kurbanlıkların satış alanına alınmaları sırasında da bir dizi tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, alınan tedbirlerle ilgili olarak, “Kurbanlıklar girişte veteriner hekimlerimiz tarafından kontrol ediliyor. Kurbanlık için uygun oldukları belirlendikten sonra satışlarını gerçekleştirmek üzere esnafımız için tahsis edilen padoklara alınıyor. Veteriner kontrolü olmadan hiçbir kurbanlığın satışına ve kesimine onay vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesince oluşturulan kurban satış alanında ihtiyaç olan imkanların kendileri için en iyi şekilde sunulduğunu ifade eden esnaflar ve vatandaşlarda Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Kurbanlık satışı yapan esnafa hayırlı kazançlar dileyen Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.