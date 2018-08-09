Başkan Pekyatırmacı, muhtarlarla bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükşehir Yasası ile Selçuklu’ya bağlanan ilçe merkezi dışındaki mahallelerde muhtarları ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ali Çelikli ve Selçuklu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Turhan’ın eşlik ettiği ziyaretlerde daire müdürleri de hazır bulundu. İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büyükkayacık Mahallesiyle başlayan ziyaretlerde yine aynı güzergahta bulunan Tömek, Karaömerler, Eğribayat, Kervan, Kızılcakuyu, Yazıbelen, Kaleköy, Çaldere, Güvenç, Kınık, Biçer, Meydanköy, Çandır, Sarıcalar, Yukarıpınarbaşı ve Aşağıpınarbaşı mahallelerinde muhtarlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, programın devamında ise Ankara Yolu üzerinde bulunan Bağrıkurt, Sızma, Yükselen, Ardıçlı, Tatköy, Sulutas ve Sarayköy Mahallelerinde yapılmakta olan çalışmaları inceledi, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

Selçuklu İlçesinde yapılan tüm faaliyetleri muhtarlarla sık sık değerlendirdiklerini ve bunun için Muhtarlarla birlikte istişare toplantılarında bir araya geldiklerini ifade eden Pekyatırmacı, ilçe merkezine uzak olan mahallelerde yapılan sosyal tesislerin ve altyapı çalışmalarının ilçeye katma değer sağladığını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, ziyaretlerde proje aşamasında olan hizmetlerin amacına uygun olarak değerlendirildiğini, yine mahalle sakinlerinden gelen taleplerin birinci ağızdan dinlenerek çalışmalara yön verildiğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak merkez mahallelerde yürütülen belediye hizmetlerinin ilçe merkezine uzak mahallelere de en iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediyecilik hizmetlerinde istişare ve çalışma programı oluşturmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Selçuklu’da görev yapan mahalle muhtarlarıyla bire bir görüştüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İyi bir hizmet planlaması için tüm mahalle muhtarlarımızla birebir görüşerek mahallelerimizi yerinde inceliyoruz. Son olarak ilçe merkezimize uzak olan mahallelerimizde muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle istişarelerde bulunduk. Bu şekilde bir taraftan yapılan hizmetleri, devam eden projeleri yerinde değerlendirdik, diğer taraftan yeni taleplere ve görüşlere zemin oluşturduk. Ortak akılla yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, ilçemiz için her zaman gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.