Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu'da her fikre değer veriyoruz”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Hacıkaymak Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmaların bu haftaki adresi Hacıkaymak Mahallesi oldu. Hatice Hatun Camisinde kılınan Cuma Namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Başkan Pekyatırmacı, cuma namazı için camiye gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. 2018 -2019 eğitim öğretim dönemine başlayan çocuklara derslerinde başarılar dileyen Başkan Pekyatırmacı, çocukları neşe kaynağı olarak camilerde görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Selçuklu'da her mahalleye yaşam kalitesini arttıracak tesis ve hizmetler kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yönetim kadememizle birlikte cuma gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte olduğumuz bu buluşmalar yapılan hizmetlerin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Selçuklu'da her fikre değer veriyor, her öneriyi dikkate alıyoruz. Hizmet seferberliğimiz artarak devam etmektedir" dedi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarıyla daha modern bir Selçuklu için çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, bu amaçla mevcut projelerin üzerine her gün yenilerini eklediklerini belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle bir araya gelmek yeni hizmetlere projelerimize vesile olmaktadır. Mahallelerimize yapılan aile yaşam merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle Selçuklu'ya katma değer sağladık. Bu başarıda halkımızın güven ve desteği en önemli gücümüzdür" şeklinde konuştu.

Cuma Buluşmalarında Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, ilçe teşkilat üyeleri, Hacıkaymak Mahallesi Muhtarı Emir Güney, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri eşlik etti.