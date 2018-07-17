Başkan Tutal Seydişehirli hacı adaylarını uğurladı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Seydişehir’den bu yıl hacca gidecek ilk kafile için Seyidharun Camisi önünde tören düzenlendi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın katıldığı uğurlama töreni sonunda, ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan Başkan Tutal, hac ibadetlerinin hayırlı mübarek olması dileğinde bulunarak, "Allah’ın izniyle, Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü mübarek topraklara, kıblemize, Kabe’mize, kutlu bir yolculuk yapacaksınız. O mübarek havayı teneffüs edeceksiniz. Birçok kişi gitmek istediği halde çeşitli nedenlerden dolayı kutsal topraklara gidemiyor. Oraya arınmaya gidiyorsunuz. Buna şükredin. Kutsal toprakların değerini bilin ve yaşayın. Ülkemizin birliği ve dirliği için, bizler için dualarınızı eksik etmeyin. Hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Tören bitiminin ardından ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.