Başkan Tutal’dan birlik ve kardeşlik iftarı

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Başkanı Mustafa Konurer birlik ve kardeşlik iftarına katılan misafirleri kapıda karşıladı. Ramazan ayının sağlık, dayanışma, kardeşlik, bir araya gelme açısından önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu seçimde iç ve dış güçlerin ciddi anlamda çalışması var. Bu nedenle bizlerin sıkı performans göstermesi gerekiyor. Ben hepinize afiyet olsun diyor, saygılar sunuyor, hayırlı akşamlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Seydişehir ailesi olarak 24 Haziran seçimlerine birlik ve bütünlükleri bozulmadan hep birlikte hazırlanacaklarını kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, “Bizlere her zaman yardımcı olan muhtarlarımıza AK Parti ailesi olarak teşekkür ediyorum. Süreç itibari ile sahaya ineceğiz, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Amacımız Seydişehir’i en iyi şekilde temsil etmek, gerek il, gerek genel merkezimizi ve Cumhurbaşkanımızı mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız. Bu günlere bizi ulaştıran Cenabı Allah’a hamdolsun. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun" dedi.

Nevzat Bey Düğün Salonunda Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Meryem Semerci ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Polat ve yönetimi, Mahalle Muhtarları katıldı.