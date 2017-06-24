Bayram yolunda kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Konya-Karapınar karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk K. (37) idaresindeki 42 CPV 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Ömer Faruk K. ve eşi Hatice K.,(35) çocukları Furkan K., (5) Elif K., (7) Şerifenur K. (11) ve Celile K. (78) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta bulunan ailenin Konya kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Yarma Mahallesindeki akrabalarını bayram ziyareti için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.