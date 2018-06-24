Belediye Başkanı Tutal, oyunu kullandı

Başkan Tutal, eşi Melek Tutal ile birlikte oyunu kullanacağı Alaylar 1 Mahallesinde bulunan Mahmut Esat Ortaokul Ortaokuluna geldi. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tutal, 1015 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Tutal, oy kullanma işleminin ardından AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile birlikte diğer sandıkları ziyaret ederek görevlilere başarılar dilerken, vatandaşlara sohbet etti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her seçmenin sandık başına giderek oy kullanmaya davet eden Başkan Tutal, "Sakin ve sorunsuz bir seçim süreci yaşandı. Halkımızın sandıkta vereceği karar en doğru olanıdır. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah” dedi.