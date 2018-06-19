Beyşehir Belediyesi, Müftü Mahallesi’nin çehresini değiştiriyor

Beyşehir ilçe merkezinin nüfus potansiyeli yönünden en zengin mahallelerinden olan Müftü Mahallesi, yürütülen Belediye çalışmalarıyla kentin en modern mahallesi haline getiriliyor. Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Müftü Mahallesi’nin son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen konumu ve modern yapısıyla ilçe halkının adeta gözbebeği bir noktaya geldiğini söyledi. Mahallenin bu büyüme sürecine Beyşehir Belediyesi olarak kayıtsız kalamayacaklarını anlatan Özaltun, gerek altyapı, gerekse üstyapı çalışmaları ile bu gelişime destek vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mahallenin cadde ve sokaklarını daha konforlu bir hale getirebilmek için çaba gösterdiğini aktaran Özaltun, yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Müftü Mahallemizde daha önce Adil Bayındır ve Devlet Hatun Caddeleri’nde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilmişti. Büyükşehir Belediyemiz ise Müftü ve Bahçelievler Mahalleleri’nin tam ortasından geçen ve iki mahallenin sınırlarını belirleyen Mevlana Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları yürüterek bu bölgeyi daha konforlu bir yol haline getirmişti. Sıcak asfalt çalışmaları bu mahallemizde halen devam ediyor. Sıra Ali Muslu Caddesine geldi ve ekiplerimiz burada çalışmalar yürütüyor. Bunun yanısıra, mahallenin diğer cadde ve sokaklarında ise soğuk asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızda gerekli bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Yoğun bir yapılaşmanın yaşandığı bu mahallemizde KOSKİ tarafından altyapısı tamamlanan güzergahlarda da asfalta yönelik çalışmalarımız zaman içerisinde devam edecek. Hızla büyüyen mahallemizin sadece yollarına değil, park ve bahçeler, yeşil alanlarının zenginleşmesi için de gayret gösteriyoruz. Bu anlamda mahallemize iki yeni park kazandırdık. BSA kanalı kenarında şehrin diğer yakasındaki bu mahallemiz için Belediye olarak üzerinde çalıştığımız yeni projelerimiz de var. Özellikle BSA kanalının her iki kenarında hayata geçirmek istediğimiz proje de devreye girdiğinde Müftü Mahallemizin çehresinin daha da değişeceğine inanıyoruz.”