Beyşehir Gölü'nde 61 avcıya usulsüz avlanmaktan 155 bin lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerinde yapılan drone destekli denetim ve kontrollerde bu yılın ilk 10 aylık döneminde yasa dışı yollarla usulsüz olarak avlandığı gerekçesiyle 61 avcıya toplam 155 bin 703 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü'nde bu yılın ilk 10 aylık döneminde Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen 547 denetim ve kontrol neticesinde usulsüz avlandığı gerekçesiyle 61 avcı hakkında işlem yapıldı. Söz konusu dönemde elektroşokla avlandığı iddia edilen 8 kişi yakalandı. Yasa dışı yollarla avlanan kişilere uygulanan idari para cezası toplamda 155 bin 703 liraya ulaştı. Aynı dönemde yapılan denetimlerde ağ gözü açıklığına uygun olmadığı halde göl sularına avlanma yapmak amacıyla serildiği tespit edilen ya da teknelerde serilmeye hazır 145 bin 400 metresi sahipsiz, 23 bin 900 metresi sahipli olmak üzere toplamda 169 bin 300 metre yasak ağ ele geçirildi. Yine söz konusu dönemde ruhsatı olmadığı halde avcılıkta kullanıldığı belirlenen 27 tekneye el konulurken, 9'u seferden men edildi. Seferden men edilen teknelerle birlikte ekipler tarafından göl sularından toplanarak karaya çıkarılan 165 kilometre uzunluğundaki yasak ağlar yakılarak imha edildi.

Beyşehir Gölü'nde benzer denetim ve kontrollerin bundan sonra da kesintisiz süreceği kaydedildi.