Beyşehir Gölü’ne yavru sazan takviyesi

Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’ne 200 bin adet yavru sazan balığı takviyesinde bulunuldu.

Pullu sazan balığı popülasyonunda son dönemde yaşanan azalma sebebiyle Beyşehir Gölü’nde balıklandırmaya yönelik çalışmalar da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının göl havzasında bir süredir yürüttüğü balıklandırma çalışmalarına bir destek de DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden geldi. Yaklaşık bir hafta önce Beyşehir Gölü’ne Akburun Mahallesi kıyılarında 200 bin yavru sazan balığı bırakan DSİ yetkilileri, bir 200 bin yavru sazan balığını daha Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi yetkililerinin de eşlik ettiği çalışmayla Beyşehir ilçe merkezi sahilinden göl sularına bıraktı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Çumra KOS İşletme ve Bakım Şube Müdürü Bülent Çınar, kurum olarak bölge Müdürlüğü rezervuarlarına yıllık ortalama 1 milyonun üzerinde balık yavrusu attıklarını belirterek, “Konyamızın incisi olan Beyşehir’deki Beyşehir Gölümüzde de son yıllarda sazan balığındaki azalma gerekçe gösterilerek kaymakamlığımız ve kooperatifimizden gelen talepler üzerine böyle bir çalışma gerçekleştirebilmek için harekete geçtik. İlgili yerlere müracaat ederek Beyşehir Gölü’nün bu yılki balıklandırma programına dahil edilmesini sağladık. Kısa bir süre önce 200 bin yavru sazan balığını göl sularına bırakmıştık. Bugün de 200 bin adet daha yavru sazan balığını göl sularıyla buluşturuyoruz. Hedefimiz bir 100 bin adet yavru balığı daha göl sularına bırakmak. Böylece, toplamda 500 bin balık yavrusunu göl sularına atmayı planlıyoruz” dedi.

"Beyşehir Gölü’ne 1 milyon adet yavru sazan balığı bırakılması yönünde çalışmamız var"

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Beyşehir Gölü’nde başlattıkları balıklandırma çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti. Bu çalışmaların azalan sazan popülasyonuna önemli katkılar sağlayacağını umduklarını ifade eden Kaya, “Bu balıklandırma çalışmaları durmadan devam edecek. İnşallah yine Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde de Beyşehir Gölü’ne 1 milyon adet yavru sazan balığı bırakılması yönünde bir çalışmamız var. İnşallah bu çalışmanın da tamamlanmasıyla gölümüzdeki balık stokları daha iyi noktalara gelecek diye umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt ise, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na Beyşehir Gölü’nün balıklandırılmasına yönelik olarak yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Beyşehir Gölü’nde son dönemde artan yasa dışı yöntemlerden elektroşokla balık avcılığına değinen Kurt, bu konuda ilgili kurumların mücadele etmesine rağmen bunun henüz tam olarak önüne geçilemediğini, bu konuda tüm balıkçıların ve vatandaşların şokla balık avcılığı yapanları görmesi halinde kooperatife ya da kolluk kuvvetleri ve Tarım kuruluşlarına bildirmesinin çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

Daha sonra yetkililer tarafından 200 bin yavru pullu sazan balığı Beyşehir Gölü sularına bırakıldı.