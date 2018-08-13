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13 Ağustos 2018 14:38

Beyşehir ve Hadim’de tırıvırı satışı yapan işyerlerine ceza

Konya’nın Beyşehir ve Hadim ilçelerinde, satışı ve avda kullanımı yasak olan tırıvırının satışını yaptığı belirlenen işyerlerine cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Beyşehir ve Hadim’de tırıvırı satışı yapan işyerlerine ceza

13 Ağustos 2018 14:38


Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya il ve ilçelerinde balık avında genellikle suda unutulması ve çekilme sırasında kopması sebebiyle kullanımı ve satışı yasal yönden yasak olan tırıvırı satışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde av malzemeleri ticareti yapılan iş yerlerinde tırıvırı satılıp satılmadığını kontrol eden ekipler, Beyşehir’de 2, Hadim’de ise 1 işyerinde satışa hazır toplam 300 tırıvırı ele geçirdi. Her iki ilçede işyeri başına bin 322 lira cezai işlem uygulanırken, 3 işyerine uygulanan idari para cezası toplamda 3 bin 966 liraya ulaştı. Ekipler, ayrıca denetimlerde ele geçen tırıvırılara el koydu. Denetimlerde işyeri sahiplerine de konuyla ilgili bilgiler verildiği, tırıvırı satış yapmadığı belirlenen işyeri sahiplerine ise duyarlılıklarından ötürü teşekkür edildiği belirtildi. Konya’da benzer denetim ve kontrollerin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.




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