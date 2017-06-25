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25 Haziran 2017 16:20

Beyşehir’de bayramlaşma

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Beyşehir’de bayramlaşma

25 Haziran 2017 16:20


Tarihi bedestende gerçekleştirilen bayramlaşma programına Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Metin Şahin, daire amirleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile beraberindeki protokol, bedestende katılımcıların bayramlarını tebrik ettikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.


Kaymakam Şahiner ve Başkan Özaltun’un, daha sonraki ziyaret durağı Devlet Hastanesi oldu. Burada çeşitli birimlerde yatarak tedavi gören hastalar ile acil servisi ziyaret eden Şahiner ve Özaltun, geçmiş olsun dileğinde bulunurken, hem hastaların, hem de sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik etti.




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