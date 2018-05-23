Beyşehir’de mahalle iftarları başladı

Belediye Başkanı Murat Özaltun, ramazanın ilk mahalle iftarında ilçenin dış mahallelerinden Kurucuova Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte yerleşim merkezinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan ve masaları tek tek gezerek halkın ramazan ayını tebrik eden Özaltun, özel olarak ilgilendiği çocuklara ise uçurtma hediye etti.

Yemeğin ardından yapılan dualar sonrasında iftar programına katılan mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesinin ilk iftar sofrasında Kurucuova Mahallesi sakinleriyle buluşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Gerek ilçe merkezinde, gerekse dış mahallelerde yaşayan vatandaşlarla çeşitli vesilelerle sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiklerini anlatan Özaltun, gittikleri her yerde gördükleri birlik ve beraberliğe yönelik atmosferin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyledi. Bu birlik ve beraberlik ortamının devam etmesini isteyen Özaltun, “Allah’ım birlik ve beraberliğimizi her zaman daim etsin. Bu birliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına inşallah fırsat vermesin. Gece gündüz demeden ülkemize hizmet edenlere fırsat versin ki, birlikte olalım, güçlü olalım. Ülkemizi yıkmak isteyen, bölmek isteyenlerin karşısında dimdik duralım” diye konuştu.

Bu konuda en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Özaltun, mahalle sakinlerinden kendilerine dua etmelerini de istedi. Özaltun, “Bizlere bol bol dua edin. Çünkü, dualarla ayaktayız ve sizlere hizmet edebiliyoruz. Bu anlamda mahalle ziyaretlerimiz, iftar ve sahur programlarımız ramazan ayı süresince devam edecek. Sizlerin ihtiyaçlarını, isteklerini yerine getirmek için çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da konuşmasında, vatandaşlardan İslam coğrafyası için de dua etmesini istedi. “Bizler şu anda sofralarımızda iftar yaparken, birçok İslam coğrafyasında iftarlarını, sahurlarını yapmakta zorluk çeken Müslüman kardeşlerimiz var” diye konuşan Şenol, “Bu kardeşlerimize de bol bol dua edelim. Çünkü onların dualara ihtiyacı var. Su sayede birlik ve beraberliğimizi göstererek güçlü olduğumuzu, Müslümanları yenemeyeceklerini o hain düşmanlara gösterelim. Biliyoruz ki, önümüzde bu coğrafyanın dönüm noktası olan seçimler var. İnşallah bu seçimlerde de birlik ve beraberliğimizi göstererek ülkemizi bölmek isteyenleri büyük bir hüsrana uğratacağız” ifadelerini kullandı.

Şenol, konuşmasında, yapımı devam eden ve son aşamaya gelinen Yeşildağ-Kurucuova arasındaki yol iyileştirme ve genişletme çalışmalarına da değinirken, “İnşallah 1961’den beri bitmeyen bu yolumuz, bizim dönemimizde bitecek. Yapım aşamasındaki bu yolu da bitirip sizlerin hizmetine sunacağız ”dedi.