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20 Kasım 2017 16:47

Beyşehir’de üniversite öğrencileri adada kamp yaptı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından ilçede yüksek öğrenim gören öğrenciler, Hacıakif Adası’nda düzenlenen kamp etkinliğine katıldı.

Beyşehir’de üniversite öğrencileri adada kamp yaptı

20 Kasım 2017 16:47


Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan nezaretinde Beyşehir Belediyesi’nin de verdiği destekle düzenlenen etkinlik kapsamında Beyşehir Gölü’nün en büyük adalarından Hacıakif Adası’ndaki doğa kampına katıldı. Kent merkezinden göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesine karayolu ile gelen öğrenciler, yakınındaki adaya teknelerle ulaştı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kampın öğrencileri zararlı alışkanlık ve oluşumlardan korumak, öğrencilerin okullarına aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla düzenlenen çeşitli sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiği belirtilerek, “Beyşehir’in farklı noktalarına yönelik benzer sosyal etkinliklerimiz daha önce de olmuştu. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nı tanıyorum’ başlığıyla düzenlediğimiz bu sosyal etkinlikte ise kamp kuran öğrencilerimizle birlikte, adanın Roma dönemine kadar uzanan harabelerini, kuşlarını ve bitki örtüsünü yerinde görmek suretiyle Türkiye’nin en büyük milli parklardan birisi olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nı tanıtmış olduk. Bu anlamda, doğa kampı etkinliğimize katkı ve desteklerinden ötürü Beyşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” denildi.




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