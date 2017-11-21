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21 Kasım 2017 12:48

Beyşehir’de yeni parklara şehit isimleri verilecek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park ve yeşil alanların sayısı artırılırken yapımı devam eden yeni parklara şehit isimlerinin verileceği bildirildi.

Beyşehir’de yeni parklara şehit isimleri verilecek

21 Kasım 2017 12:48


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen park ve yeşil alan çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Beyşehir kent merkezinde ve bağlı dış mahallelerde mevcut park ve yeşil alanların sayısının son dönemde gözle görülür bir şekilde artış gösterdiğini belirten Özaltun, kış dönemi öncesinde yürütülen çalışmalarla bu alanlara yenilerinin eklenmeye başlandığını da dile getirdi. Beyşehir’in daha zengin bir yeşil alan potansiyeli ile daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Özaltun, ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanların daha da büyüyüp genişlemesine büyük önem verdiklerini belirtti. Park ve yeşil alan çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Özaltun, “Beyşehir Gölü kıyısında Jandarma burnu mevkisindeki meydanda yeni bir park ve yeşil alan çalışması başlattık. Ayrıca, Vuslat Parkı’nda bulunan kullanım dışı kalan fitness aletlerimiz de yenileniyor. İlçe merkezinde halen 4 farklı mahallede, 4 yeni park çalışması daha yürütülüyor. Bu parklarda çocuklarımız için de oyun alanları olacak. İlçemizde bu anlamda park sayılarına yenileri bir bir eklenirken, geçtiğimiz yıl yapılan parklarda peyzaj çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Hedefimiz bu parkları hava şartları imkan verirse, yıl sonuna kadar tamamlayıp, halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunabilmek. Yeni yaptığımız parklarımıza ise bu millet uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin isimlerini vereceğiz. Vatandaşlarımızdan bu yeni parklara verilmesini istediği şehit isimleri varsa, bunları da değerlendirmeyi planlıyoruz. Nihai hedefimizde ise, ilçemizde park ve yeşil alan olmayan mahalle kalmamasıdır” ifadelerini kullandı.




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