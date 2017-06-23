Beyşehir’e veda edecek Emniyet personeli onuruna iftar yemeği

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde verilen yemekte konuşan İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taşdemir, düzenledikleri programda iki amaç için bir araya geldiklerini söyledi. Emniyet Teşkilatının ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, omuz omuza çalışmasını bir iftar yemeği programıyla taçlandırmak istediklerini belirten İlçe Emniyet Müdürü Taşdemir, aynı zamanda tayini çıkan arkadaşları için de bir yemek tertip etmek istediklerini dile getirdi. 9 aydır Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmenin onur ve gururunu yaşadığını dile getiren Emniyet Müdürü Taşdemir, kamu kurumları arasında bu kadar uyumun olduğu çok az yer gördüğünü aktardı. Taşdemir, “Gerçekten herhangi bir eksiğimiz, ihtiyacımız olduğunda belediyemize, bir konu söylüyoruz derhal yapıyorlar, yine adliyemiz, diğer kamu kurumlarımız, askeriyemiz ve jandarmamızla çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Tabii burada cefakar ve fedakar çalışan polis memuru arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Daha önceleri burada biliyorsunuz çok sayıda amir varken, bu süreci 15 Temmuz’dan sonra arkadaşlarımız kendi başlarına, devleti ayağa kaldırma adına gövdelerini yükün altına koydular, cefakarca ve fedakarca çalıştılar" dedi. Şu anda çok güzel başarılı çalışmaların olduğuna da dikkat çeken Taşdemir, “Konya ilçeleri arasında en fazla aranan şahıs yakalanan ilçe Beyşehir’dir. En fazla aranan araç yakalanan ilçe yine Beyşehir’dir. O yüzden sahada çalışan tüm arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum, katılımlarınızdan dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da atama nedeniyle Beyşehir’e veda edecek emniyet mensuplarına ilçeye bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Tayini çıkan emniyet mensuplarına daha sonra başarı belgesi ve plaketleri verildi. İftar yemeğine, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, yargı mensupları, kamu yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, emniyet mensupları ve aileleri katıldı.