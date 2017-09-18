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18 Eylül 2017 16:31

Beyşehir’e yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılacak

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezine yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası inşa edilecek.

Beyşehir’e yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılacak

18 Eylül 2017 16:31


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, dönemlerinde Beyşehir’de pek çok kamu kurumunun yeni hizmet binasına kavuşacağını söyledi. Yapımı tamamlanmak üzere olan Yeni Devlet Hastanesi ile inşaat çalışmaları devam eden Yeni Adliye binalarına işaret eden Özaltun, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün de yakın gelecekte yeni hizmet binasına kavuşacağını söyledi.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi karşısında inşa edilecek Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yapımı için çalışmaların sürdüğünü belirten Özaltun, “Yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun hemen önünde inşa edilecek Yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın imar plan tadilatları yapıldı. Plan projesinin ihalesine çıkıldı. Kültür ve Yaşam Merkezimizin karşısına inşa edilecek yeni Emniyet Müdürlüğümüzün yapımına çok yakında başlanmış olacak. Bu binanın hemen yanına ise itfaiye binası inşa edilecek. İlçemize bu müjdeyi vermek istiyorum, şimdiden hayırlı olsun” dedi.




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