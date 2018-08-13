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13 Ağustos 2018 17:52

Beyşehirli milli tekvandocunun bronz madalya başarısı

Konyalı milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın katıldığı Grand Prix müsabakalarında Türkiye’ye üçüncülük derecesi kazandırması memleketi Beyşehir ilçesinde sevinçle karşılandı.

Beyşehirli milli tekvandocunun bronz madalya başarısı

13 Ağustos 2018 17:52


Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır yaptığı açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’da 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Moskova Grand Prix’inde Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın 49 kilo bayanlar kategorisinde üçüncülük derecesi elde ettiğini söyledi. Zeliha Ağrıs’ın, bu başarısıyla Türkiye’ye bronz madalya kazandırdığını bildiren Çakır, "Kilosunda son dünya tekvando şampiyonu olan milli sporcumuz Zeliha Ağrıs’ı elde ettiği bu başarıdan ötürü kutluyorum. Yine gösterdiği başarıyla kızımız, hem ilçemizin, hem de ülkemizin gururu olmuştur" dedi.




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