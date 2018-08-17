Büyükelçiler Konya’da tarihi mekanları gezdi

Selçuklu Kongre Merkezinde bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek olan ’Girişimci ve İnsani Dış Politika’ temalı konferansa katılmak üzere Konya’ya gelen büyükelçilere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eşlik ederek büyükelçilere Sille ve Kelebekler Bahçesi ile ilgili bilgi verdi. Programa eş ve çocuklarıyla birlikte katılan büyükelçiler öncelikle Sille’de, Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan ve yeniden turizme kazandırılan tarihi ve kültürel eserleri ziyaret etti.

5 bin yıllık tarihe sahip Sille’de tarihi yolculuğa Aya Elenia Müzesi’ni gezerek başlayan konuklar daha sonra yine Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Sille Müzesinde yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa geçen büyük bir kültürün ürünü olan geleneklere ait eserleri tanıma fırsatı buldu. Konya’nın cazibe merkezi olarak yurt dışı ve yurt içi turizme yeniden kazandırılan Sille’de Hükümet Caddesi üzerinde yürüyüş yapan konuklar, Sille içerisinde tarihi evlerden tarihi varlıklara kadar restorasyonu tamamlanan binaları ve tarihi yerleşim alanlarını inceledi.

Konuklar, Sille’nin günümüze kadar ulaşan yapılarıyla büyük bir tarihi medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, restorasyon çalışmalarıyla tarihin yeniden gün yüzüne çıkarılmasında ve turizme kazandırılması büyük emekleri olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

Konuklar daha sonra Avrupa’nın en büyük Tropikal Kelebek Bahçesi’ni de ziyaret ederek, 35 türde 10 bin kelebeğin bulunduğu kelebekler ve tropik bitkiler arasında keyifli vakit geçirip ziyaretleri anısına bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Her hafta binlerce misafirini ağırlayan Kelebekler Bahçesi’nde 3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ve 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanını gezen konuklar kelebeklerin larvadan kelebek haline gelişteki tüm evreleri hakkında rehberlerden bilgi aldı. Kelebek müzesinin hem mimarisiyle hem de doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en güzel gözde mekanlarından birisine tanıklık ettiklerini ifade eden konuklar, Konya’ya prestij eserlerin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Konferans kapsamında Konya’ya gelen büyükelçilerin Selçuklu’da çeşitli bölgelerde ziyarette bulunmalarından dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da gerçekleştirilecek olan 10. Büyükelçiler Konferansı’nın ülke ve millet adına hayırlı olmasını diledi. Büyükelçilerin eşleriyle birlikte ilçe genelinde yaptıkları ziyaretlere katılan ve tüm çalışmalar hakkında bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklunun Türkiye’de en hızlı gelişen metropol ilçelerden biri olduğunu dile getirerek sadece fiziki belediyecilik değil; tarihi, sosyal ve kültürel çalışmalar başta olmak üzere her alanda örnek çalışmalara ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Selçuklu ilçesinde yapılan gezilerin tamamlanmasından sonra Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçiler, bu yıl 10. düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ’Girişimci ve İnsani Dış Politika’ temalı konferansı takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezine geçti.