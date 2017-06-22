Büyükşehir Ramazan Bayramı’na hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda şehirde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Toplu ulaşım bayramın ilk 2 günü ücretsiz

Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü günü yüzde 50 indirimli olacak. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldı.

Mezarlıklar bayram için hazır

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mezar ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yaptı, güvenlik tedbirlerini artırdı. Çevre ekipleri, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezi, meydanlar ve alt-üst geçitlerde kapsamlı temizlik çalışmalarını tamamlayan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek. Ayrıca, bayram süresince açık alanlarda haşere ile mücadele kapsamında gerekli çalışmalar sürdürülürken; başıboş hayvanlarla ilgili rehabilite çalışmaları ilçe belediyeleri ile birlikte yapılmaya devam edecek.

İtfaiye, 110 merkezde nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı; Konya merkez ve 31 ilçedeki 110 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

Zabıta, bayramda mesaiye devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmet binası ile Otogar ve Çevre Zabıta Amirliklerinde 24 saat, Zafer Meydanı ve çevresinde 08.00 - 01.00 arası, Mevlana Türbesi, Bedesten ve Eski Garaj civarında 08.00-24.00 arası hizmet verilecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 350 31 74 no’lu telefonlar aranabilecek.

Fen işleri anında müdahale edecek

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde de bayram süresince, yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.