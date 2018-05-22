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22 Mayıs 2018 15:06

Büyükşehir’den arı üreticisine destek

Konya ve kırsalında Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında tarıma ve tarım üreticisine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, arı üreticisine polen tuzaklı plastik arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir’den arı üreticisine destek

22 Mayıs 2018 15:06


Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve tarım üreticisine desteği devam ediyor. Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında polen tuzaklı plastik arı kovanı kullanımını yaygınlaştırmayı ve polen üretimini artırarak arıcıların nem kaynaklı kışlatma kayıplarını azaltılmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı tüm ilçelerdeki üyelere yüzde 70 hibeli 8 bin 500 adet polen tuzaklı plastik arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi. Konya’da arıcılığın modern üretim koşulları oluşturularak arı ürünleri üretiminde verim ve kalitenin arttırılmasının yanı sıra; bal, polen, bal mumu, propolis, arı sütü, oğul arı ürünlerinin üretiminin geliştirilmesi de hedefleniyor. Bal üretiminde verim ve kaliteyi artırmak için yapılan çalışmaların yanında arı ürünlerinde çeşitliliği sağlamak ve arıcıların gelir seviyelerini yükseltmek amacıyla da çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Konya’da arıcılığın gelişmesi ve ülke genelinde söz sahibi olunması için kırsaldaki üreticileri desteklemeyi sürdürecek. Çalışmayla, gezgin arıcılıkta taşımadan kaynaklanan arı ölümleri engellenirken arı kovanlarının ekonomik ömrü artacak.




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