Çaldığı enerji içeceklerini satıp uyuşturucu almış

Olay, geçtiğimiz perşembe günü merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Antalya Çevreyolu üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten hırsızlık olayının ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin iş yeri önünde bulunan enerji içeceklerini yanında getirdiği kasanın içine koyarak uzaklaştığını tespit etti. Görüntülerdeki şahsın daha önce de hırsızlık ve çok sayıda suça karışan Ali T. olduğunu belirleyen polis, Ali T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve 100 liraya sattığı enerji içeceklerinin parasıyla da uyuşturucu aldığı öne sürüldü. Şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.