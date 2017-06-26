Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 16:28

Çaldığı enerji içeceklerini satıp uyuşturucu almış

Konya’da bir marketten çaldığı enerji içeceklerini 100 liraya satarak uyuşturucu madde aldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Çaldığı enerji içeceklerini satıp uyuşturucu almış

26 Haziran 2017 16:28


Olay, geçtiğimiz perşembe günü merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Antalya Çevreyolu üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten hırsızlık olayının ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin iş yeri önünde bulunan enerji içeceklerini yanında getirdiği kasanın içine koyarak uzaklaştığını tespit etti. Görüntülerdeki şahsın daha önce de hırsızlık ve çok sayıda suça karışan Ali T. olduğunu belirleyen polis, Ali T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve 100 liraya sattığı enerji içeceklerinin parasıyla da uyuşturucu aldığı öne sürüldü. Şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!