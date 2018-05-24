Çayırlarda su birikintilerindeki balıkları ölümden kurtardılar

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Yeşildağ bölgesinde yaptıkları incelemede çayırlardaki su birikintilerinde aralarında endemik türlerin de yer aldığı çok sayıda balıkla karşılaştıklarını söyledi. Yavruları da olan buradaki can çekişen balıkları ölümden kurtarmak için elleriyle topladıklarını aktaran Tan, yeniden yaşama tutunmaları için göl sularına bıraktıklarını söyledi. Tan, Beyşehir Gölü’nden tarım alanlarına bu yıl aşırı su alımı yapılması nedeniyle kıyılarda su seviyesinde gözle görülür düşüşler meydana geldiğini, bunun da balık popülasyonuna olumsuz etkileri olduğunu düşündüklerini belirterek, “Özellikle kıyılardaki sazlıklar balıkların üreme alanları. Kıyılarda sular çekildikçe balıkların üreme alanları da azalıyor. Sonuçta balıklarla ilgili birçok olumsuzluklar yaşanıyor. Aynı şekilde yer altı sularında da bu yıl çok fazla çekilme olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Yeşildağ bölgesinde yer altı sularının çekilmesi, göl kıyılarında su seviyesinin düşmesi, gölü besleyen yer altı su kaynakları ve pınarlarındaki suların azalması bölgede küçük küçük gölet ve gölcükler oluşmasına neden olurken, buralarda yaşam süren balıkların zamanla yaz sıcaklarında suların tamamen buharlaşma kayıplarıyla ortadan kalkmasıyla yaşamını sürdürme şansı ortadan kalkmış olacak. O yüzden yetkilileri bu konuda şimdiden önlem almaya davet ediyor, Beyşehir Gölü’nden gereksiz ve çok fazla su alımı yapılmaması yönünde bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bu arada Yeşildağ bölgesindeki balıkları kurtarma çalışmasına katılan ve destek veren TEMA Vakfı Beyşehir Temsilcisi Metin Yılmaz ile doğasever arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

TEMA Vakfı Beyşehir Temsilcisi Metin Yılmaz ise, bölgede yaptıkları incelemede yer altı sularının çekilmesiyle birlikte aralarında endemik türlerin de yer aldığı çok sayıda balığı çayırlar üzerindeki küçük su birikintilerinden topladıklarını, göl suları ile bağlantılı kaynaklarına bıraktıklarını söyledi. Yılmaz, böylece topladıkları balıkları telef olmaktan kurtardıklarını belirtti. Kurtardıkları türler arasında Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı Havuzu’nda yaşam süren Hitit yağ balığı olduğunu da vurgulayan Yılmaz, “Hitit yağ balığı, yılan balığı, akbalık, kaya balığı, çizgili dişli sazancık gibi nesli kaybolmaya yüz tutan türler de tespit ettik. Aralarında yavru balıkların da olduğu yaklaşık 500-600 balığı bu şekilde ölümden kurtardık. Bu balıkların yer altı sularının azalmasına bağlı olarak azalan ve gölle bağlantılı olan pınarların da kurumasıyla yaşam alanlarında sıkıştığını gözledik. Beyşehir Gölü çevresinde benzer manzaraların iyi inceleme ve araştırılması yapılması halinde diğer noktalarda da görülebileceğini düşünüyoruz. Bizim çalışmamız bu konuda çok lokal kaldığından, bu konuda diğer alanlarda da geniş kapsamlı bir araştırma çalışması yapılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.