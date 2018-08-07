Çini eserler Meram’da beğeniye sunuldu

Meram Kadın Meclisi ve Şehrin Tasarım Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen Sanat İçin İlk Adım Sergileri devam ediyor. Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde her ay farklı alanlarda eserler sergilenerek sanata ve sanatçılara destek veriliyor. Proje kapsamında düzenlenen resim, filografi, hat, rölyef, ebru gibi farklı alanlardaki eserler, belediye hizmet binasına gelen vatandaşların beğenisini topluyor. Son olarak Canan Ünal ve Melahat Büyüksözcü’nün eserlerinin yer aldığı ‘Geleneksel Çini Sergisi’ açıldı.

“Sergi için imkan bulamayanlara alan açıyoruz”

Sergiyi ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı. “Birlikte herkes için sanat” sloganı ile başladıkları bu süreçte sanatçıların eserlerini sergilemeye devam ettiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, medeniyetimizin güzel sanatlarda birbirinden nadide eserlerinin bulunduğunu hatırlattı. Geleneksel sanatların yaşatılması, toplumumuza aktarılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması noktasında Meram Belediyesi olarak her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını söyleyen Toru, “Bu çerçevede kadın sanatçılarımız Canan Ünal ve Melahat Büyüksözcü’nün çini eserlerinin yer aldığı sergimizi açtık. Sergide birbirinden nadide eserler bulunuyor. Selçuklu dönemi eserleri göze çarpıyor. Ki Selçuklu çini sanatı noktasında dünyaca üne sahiptir. İznik Çinileri ile ilgili çalışmalar da bulunuyor. El emeği göz nuru eserleri, gönüllerindekini, zihinlerindekileri ve estetik ruhlarını çinileri muhteşem bir şekilde nakşetmişler. Kadınlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Zevk-i Selim bir medeniyetin mirasçısıyız”

Meram Belediyesi olarak bu tür sergilere ev sahipliği yaparak tarihi ve kültürel mirasımızın bugüne aktarılmasında önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Toru, bu çalışma ile hem kadınlara destek olduklarını hem de eserlerini sergileyebilmeleri için fırsat sunduklarını belirtti. Nakşettikleri eserleri sergileyerek sanatçılara sadece Meram Belediye binasını değil aslında yüreklerini de açtıklarının altını çizen Toru, “Zevk-i Selim bir medeniyetin mirasçıları olarak birbirinden nadide eserleri görmek bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Sanatçı kadınlarımızın bu muhteşem eserlerini halkımızın beğenisine sunmak üzere onlara gönlümüzü yüreğimizi açtık. Bu desteğimiz bundan sonrada devam edecek. Yer bulamadım diyen hanım sanatçılarımız varsa onlar unutmasınlar ki Meram Belediyesi Salonumuz sizindir” ifadelerini kullandı.

Sanat İçin İlk Adım Sergileri kapsamında gerçekleştirilen çini sergisini meraklıları Cuma gününe kadar ziyaret edebilecekler.