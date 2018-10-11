Damperi açık kamyon EDS direğine böyle çarptı

Konya'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperinin trafik akışını ve ihlallerini kontrol eden Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marangozlar Sanayi istikametinden otogar istikametine ilerleyen Abdullah M. idaresindeki 42 FKR 36 plakalı hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir sebeple açıldı. Damperinin açık olduğunu fark etmeyen sürücü üzerinde EDS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle EDS direği ve kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü Abdullah M. kazayı yara almadan atlattı. Damperi açık kamyonun EDS'ye çarpma anı ise kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde kamyonun damperi açık şekilde kameralara doğru geldiği ve çarptığı an yer alıyor.