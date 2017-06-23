Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:38

Derbent Belediyesi Ramazan Bayramına hazır

Konya’nın Derbent İlçe Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir bayram geçirmesi için tedbirlerini aldı.

Derbent Belediyesi Ramazan Bayramına hazır

23 Haziran 2017 12:38


Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar belediye, itfaiye ve KOSKİ personeli katılımı ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında bayram süresince görev yapacak olan personelin, vatandaşların bayramı daha rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacağını söyledi. Mezarlıkların da bayrama hazır hale getirildiğini dile getiren Başkan Acar, “Halkımız özellikle bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret etmekte. Bu durumu da göz önünde bulundurarak Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızda periyodik olarak temizlik ve bakım yapıyoruz” dedi. Vatandaşların bayram boyunca belediyeden kesintisiz hizmet alabileceklerini belirten Başkan Hamdi Acar, “Hemşehrilerimle birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Ramazan Bayramının insanlığa, İslam alemine, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Derbentli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:03
  • İkindi :16:57
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!