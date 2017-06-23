Derbent Belediyesi Ramazan Bayramına hazır

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar belediye, itfaiye ve KOSKİ personeli katılımı ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında bayram süresince görev yapacak olan personelin, vatandaşların bayramı daha rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacağını söyledi. Mezarlıkların da bayrama hazır hale getirildiğini dile getiren Başkan Acar, “Halkımız özellikle bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret etmekte. Bu durumu da göz önünde bulundurarak Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızda periyodik olarak temizlik ve bakım yapıyoruz” dedi. Vatandaşların bayram boyunca belediyeden kesintisiz hizmet alabileceklerini belirten Başkan Hamdi Acar, “Hemşehrilerimle birlikte bir bayramı daha kutlayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Ramazan Bayramının insanlığa, İslam alemine, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Derbentli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.