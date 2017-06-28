Derbent’te bayramlaşma heyecanı

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Derbent Belediye Başkan Hamdi Acar, “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye’deki birlik ve beraberliğin İslam dünyasına da örnek olmasını, önümüzdeki yıllarda çok daha mutlu ve huzurlu bayramlar geçirmeyi ümit ediyoruz. Türkiye birçok sorun atlatarak bu günlere geldi. Kan ve gözyaşının olmadığı bayramları geçirmeyi temenni ediyoruz. Bu coğrafyada ekonomiye can veren, çocuklarımızın yetişmesini sağlayan ve geleceğimizin emin ellere emanet edilmesine sebep olan kadınlarımızın da bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Derbent’e selamlarını getirdim. İnşallah bundan sonraki idrak edeceğimiz bayramlarda tüm Müslüman alemi ve insanlık barış ve huzur içerisinde olur. Bayramlaşma programında çocuklarımızın da yer alması çok anlamlı. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar’a teşekkür ediyorum. Bayram demek, çocuklarımızın mutluluğu ve gülen yüzü demektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve bölgemizin çok önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Türkmenoğlu, “Bizlerin birlik ve beraberliğinin çok önemli olduğunu söylemeliyim. Belki de Cumhuriyet tarihinde bu kadar önemli bir dönem olmadı. Hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde hepimizin demokrasiye sahip çıkacağına, demokratik bir yolla seçilen hükümete ve cumhuriyetimize sahip çıkacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Ülkemizi karıştırmaya yönelik eylemler var. Allah bu eylemlere ve provokasyonlara fırsat vermeyecektir. Milli iradeye hepimizin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Bayramlaşma programının sonunda yetişkinlere duvar saati, çocuklara ise çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’na organik Derbent çileği ikram etti.