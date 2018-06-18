Derbent’te bayramlaşma heyecanı

Bayramlaşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin ve ilçe halkı katıldı. Öğle namazının ardından başlayan programda ilk olarak çocuklar sevindirildi. Yüzlerce çocuğa bayram hediyesi olarak oyuncak dağıtıldı. Programda ilk olarak konuşan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmayı ön plana çıkaran en özel günler olduğunu belirterek, “Bayramlar kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiriyor. Ramazan ayında ilçe halkımızın iftar sofralarına konuk olduk, sofralarımızda konuk ettik. Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere yetim, öksüz ve yaşlılarımız ile güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Seçimlere de kısa bir süre kaldı, inşallah 24 Haziran’da çifte bayram yapacağız. Ülke olarak demokrasi sınavını başarıyla geçeceğimizden şüphemiz yok. Biz Derbent olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye en güçlü desteği vermek için hazırız. Referandumda Derbentli hemşehrilerimiz yüzde 68 evet oyu kullanarak Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vermişti. Yine bu seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 70’ten fazla oy çıkacak inşallah" dedi.

Derbent halkının bayramını kutlayarak sözlerine başlayan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin de “Bizler, sizlere hizmet etmek için yola çıktık. Tek amacımız insanımıza hizmet etmektir. İnşallah 24 Hazirandan sonra da bu kadrolar sizlere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, “Öncelikle Derbent’imizin, Konya’mızın, ülkemizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederim. Türkiye olarak bayram sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz ama İslam dünyası malesef bu coşkuyu tam yaşayamıyor. Müslümanların kanayan yarası Filistin, yanıbaşımızdaki komşularımız Suriye ve Irak, Arakan ve daha nice kardeşimiz bu bayramı da buruk geçiriyor. Tek temennimiz tüm İslam coğrafyasının aynı coşku ile bayramları karşılaması ve kutlaması. Türkiye olarak o günlerin yakın olduğunu biliyoruz. Değerli kardeşlerim kısa bir süre sonra geleceğimizi belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye’nin kader oylaması olarak görüyoruz. Bizler 2002’den bu yana ülkemize çağ atlatan hizmetleri hep birlikta yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bizim sloganımız ‘Yaparsa AK Parti yapar.’ Derbent’e ve Konya’ya yapılan yatırımlara yakınen şahitsiniz. Türkiye’nin dev projelerini de birebir takip ediyorsunuz. Bugüne kadar onlarca mega projeyi hayata geçirdik ve devam eden çok büyük projelerimiz de var. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da yatırım sağanağı devam edecek. Sizlerden tek isteğimiz son ana kadar bize destek vermeniz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezerek bu hizmetleri anlatmanız ve destek istemeniz. Çünkü AK Parti kazanırsa Derbent kazanır, AK Parti kazanırsa Konya kazanır, AK Parti kazanırsa Türkiye kazanır. Bu bilinçle son dakikaya kadar anlatmaya ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ilçe halkının katılımıyla Derbent Gençlik Derneğinin de açılışı gerçekleştirildi.