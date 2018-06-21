Derbent’te gölet sayısı 9’a çıkıyor

İç Anadolu Bölgesinde organik tarım noktasında önemli bir üretim merkezi haline gelen ilçede tarımsal sulama anlamında yeni adımlar atılıyor. Kış turizminin yanı sıra adını organik tarımla da Türkiye’ye duyuran Konya’nın Derbent ilçesinde boşa akan sular, tarım alanında faaliyet gösteren arazilere kazandırılacak. Doğaya bağlı tarım yapılan ilçede sulanabilir arazi miktarı artırılacak. Daha önce 4 olan gölet sayısı Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar’ın girişimleri sonucunda 9’a çıkarılıyor. Yapımı devam eden göletlerin yanına son olarak Arapözü ve Mülayim göletleri de eklenecek. Yatırım planlamasına alınan göletlerin ihalesi yapılacak ve kısa zamanda temeli atılacak.

İlçede görev yapan muhtarlarla birlikte devam eden projeler hakkında bilgi almak için DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar’ı ziyaret eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçede tarım alanında faaliyet gösteren çiftçilerin göletlere çok ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Acar, "Son yıllarda organik tarım yapan çiftçilerimizin sayısında artış yaşanıyor. Derbent, bakıldığında Konya’da en çok yağış alan ilçelerden biri konumunda bulunuyor. Aladağ’ı da dahil ettiğimizde yağışlarla birlikte suların boşa akmaması ve ilçenin tarımına kazandırılması için bu tür projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar Derbent’te 4 sulama göleti bulunuyordu. Tabi o göletler bulunduğu coğrafi konuma ayrı bir doğal güzellik de katıyor. Son dönemde atılan adımlarla birlikte bu gölet sayısını 9’a çıkarıyoruz. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah ilçemizde ihtiyaç duyulan her yere göletler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Böylece sulanabilir arazi miktarı artacak. Çiftçilerimiz göletlerle birlikte daha çok üretim elde edecek. Ve tarımsal ekonomi noktasında üretim rakamlarımızda artış gözlenecek” dedi.

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar ise ilçede şu ana kadar adımı atılan 7 göletin yanına Arapözü Mahallesi ve Mülayim göletinin ekleneceğini ifade etti. Göletlerin bu yıl içerisinde ihalesinin yapılacağını dile getiren Çınar, önümüzde yıl içerisinde temelinin atılabileceğini vurguladı.