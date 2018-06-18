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18 Haziran 2018 09:47

Devrilerek sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, bir aracın arkadan çarpması sonucu devrilerek karayolunda sürüklendiği iddia edilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Devrilerek sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı

18 Haziran 2018 09:47


Kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Selçuk Y. (20) idaresindeki plakasız motosiklet Beyşehir’den Hüyük istikametine seyir halinde iken iddiaya göre, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu devrildi. Karayolunda yol kenarında yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra parçalanan motosikletteki sürücü Selçuk Y. ile arkasında bulunan K.A. (16) yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan K.A. acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde ve motosikletin sürüklendiği yol kenarında inceleme yaparken, çarptıktan sonra durmak yerine kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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