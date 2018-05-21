Dutlu Koruluğu Ramazan’da yoğun ilgi görüyor

Meram Belediyesi tarafından 4 Mayıs’ta fiili olarak hizmete açılan Dutlu Koruluğu, Ramazan’da vatandaşların uğrak noktası oluyor. Yaklaşık 850 bin metrekarelik alana sahip farklı konseptteki koruluğa şehrin dört bir yanından aileleri ile birlikte gelen vatandaşlar, iftardan sahura kadar güzel vakit geçiriyorlar.

İftar sonrası Dutlu Koruluğu’na giderek incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sahura kadar vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan sevinçlerine ortak oldu. Başkan Toru, Dutlu Koruluğu’nun fiili olarak hizmet vermesiyle beraber yoğun ilgi gördüğünü belirtirken “Şehirlerin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte bu tür yeşil alanlar daha da önem kazanıyor. Bu alanımız Meram’da büyük bir potansiyeldi ve orman alanında düzenlemeler yaparak aktivite alanlarıyla donattıktan sonra büyük bir eksikliği gidermiş olduk. Gece saatleri itibariyle hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz ve onların istek ve taleplerini dinliyoruz. Koruluğumuz, şehrimizin her bir köşesinden gelen hemşehrilerimiz tarafından beğeni görüyor. Gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Farklı konseptte çeşitli aktivite alanları

Başkan Toru, Dutlu Koruluğu’nun alışıla gelmişin dışında farklı bir alan olduğunu işaret ederken “Mevcuttaki ağaçların 2 katı fazlası ağaçlandırma gerçekleştirerek yeşil dokuya katkı sağladık. Çimlendirdiğimiz alanlar, farklı peyzaj uygulamaları, 10 bin metrekarelik göletimiz, göletimizin içerisindeki Osmanlı Çay Bahçemiz, bayraklı tepemiz, çim kızağımız, fotoğraf çekinmek için farklı alanlar, mor salkım tünelimiz, Meram’ın sembolü olan üzüm bağlarımız, lavanta, gül bahçelerimiz, kameriyelerle birlikte sedirli alanlarımız Dutlu Koruluğu’na gelen vatandaşlarımızı karşılıyor. 40 bin metrekarelik 135 farklı oyun grubundan oluşan çocuk oyun alanımız, ailelerimizin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Burada yer alan plaj voleybolu alanı, futbol sahası, basketbol sahası ve okçuluk alanı ile misafirlerimiz spora yönelik aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar” şeklinde görüş belirtti.

“Konya’nın yeşil incisi Meram’a yakıştı”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan Sporcu Fabrikası yapım ihalesinin de 4 Haziran’da gerçekleştirileceğini müjdeleyen Başkan Fatma Toru, “Yapılacak bu yatırımla sporun bütün dalları Meram’da faaliyet göstermeye başlayacak. Bununla birlikte yeni bisiklet veledromu da bu alanda yer alacak ve bölge yeni bir çekim noktası olacak. Konya’nın yeşil incisi olan Meram’a, Dutlu Koruluğu gibi devasa, güzel bir alan yakışırdı. Yeşiliyle, doğasıyla, bol oksijeni ve aktivite alanlarıyla hemşehrilerimizi Meram’a, Dutlu Koruluğu’na bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Başkan Toru’ya teşekkür

Vatandaşlar da Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya Dutlu Koruluğunu Meram’a kazandırdığı için teşekkür ederken, astım hastası bir vatandaş ise şunları söyledi; “Hastalığımdan dolayı gün içinde makineye ihtiyaç duyuyorum. Ancak Dutlu’ya geldiğimde makineyi kullanmıyorum. Gerçekten çok temiz ve güzel bir havası var buranın. Ayrıca yapılan düzenlemeyle harika olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”