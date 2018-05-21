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21 Mayıs 2018 13:17

Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarına start verdi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, asfalt sezonunu açarak çalışmalara hız verdi.

Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarına start verdi

21 Mayıs 2018 13:17


Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan ölçüde asfalt çalışmaları devam ediyor. Asfalt sezonunu açtıklarını belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “4 yıl boyunca her dönem kendi asfalt rekorumuzu kırdık. Bu süre zarfında yaklaşık 525 kilometre sıcak ve soğuk asfaltı şehrimize kazandırdık. Bu veriler ölçüsünde göreve geldiğimizden bu yana asfalt oranında önceki dönemlere göre yüzde 250’lik bir artış sağladık. Bu yıl bu rakamları daha da artırarak rekor üstüne rekor kırmaya devam edeceğiz. Ereğlimizin birçok bölgesinde asfaltsız yer bırakmamak için canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda asfalt sezonumuzu açtık ve bu yıl daha da çok asfalt hizmetimiz olacak. Özverili ve mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her şey daha güzel bir Ereğli için. Bu hizmetlerimizi yaparken çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabırları ve destekleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.




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