Ereğli Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven öğretmenlerin en kıymetli değer olduğunu belirterek, "Şehrimizde görev yapan bütün öğretmenlerimize 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle isimlerine özel hediye takdiminde bulunduk. Onların kalemleri hep doğruyu yazar. Doğruları yazarken bizim de katkımız olsun istedik. Onları hiçbir zaman unutmuyor ve her daim saygıyla anıyoruz. Ayrıca 24 Kasım Cuma günü öğretmenlerimize özel bir program hazırladık. Belediye Kültür Merkezimizde gerçekleştireceğimiz programda Ahmet Selçuk İlkan ve Orkestrası öğretmenlerimiz için konser icra edecek. 24 Kasım Cuma günü saat 19.30’da başlayacak programımıza tüm öğretmenlerimizi bekliyoruz” dedi.

Öğretmenler Günü kapsamında ayrıca 24 Kasım Cuma günü 19.30’da Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi’nde Ahmet Selçuk İlkan ve Orkestrası öğretmenler için bir şiir dinletisi sunacak.