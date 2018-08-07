Ereğli Belediyesinden yenidoğan bebeklere hediye

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında bebek sahibi olan aileleri ziyaret ediyor. Başkan Özgüven, ailelere içerisinde bebeklerin ihtiyacı olan ürünlerin bulunduğu bebek çantasını hediye etti.

Sosyal belediyecilikte öncü olduklarını dile getiren Başkan Özgüven, “4,5 yılda şehrimize önemli hizmetler kazandırdık. Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında da kıymetli program ve projelere imza attık. Bu anlamda ’Hoşgeldin Bebek’ projesi doğrultusunda yenidoğan bebeklerimizin ailelerini hastanede ziyaret ediyor ve ilk zamanlarda ihtiyacı olan malzemeleri takdim ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın hayata gözlerini açtığı günden bu yana yanında oluyor ve her zaman onlar için çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Onlar için ne yapsak az. Bu duygu ve düşüncelerle bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar diler, ailelerine hayırlı bir evlat olmasını temenni ederim. Allah hayırlı nesiller yetişmesini nasip etsin inşallah” dedi.

Aileler, Başkan Özaltun’un ziyaretlerinden dolayı mutluluklarını dile getirerek, hediye için de teşekkür etti.