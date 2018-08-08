Ereğli’de 3. TOKİ başvuru tarihleri belli oldu

TOKİ konutları için başvuru müracaatlarının 27 Ağustos-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Ereğli ilçesinde yapımına başlana ve büyük aşama kat edilen 3. TOKİ konutları için başvuru tarihleri belli oldu. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yapımına başlanılan, önemli mesafe kat edilen ve bizim de yakından takip ettiğimiz 3. TOKİ konutları için başvuru şartları açıklandı. TOKi Konutlarına müracaatlar 27 Ağustos-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Halk Bankası Şubesinde yapılacak. Hemşehrilerimiz ayrıntılı bilgileri toki.gov.tr satışlar bölümünden ve Ereğli Belediye Başkanlığı danışma birimimizden alabilirler. 3. TOKİ konutlarının yapımında çok emeği olan Milletvekilimiz Halil Etyemez’e ve TOKİ Başkanımız M. Ergün Turan Beye teşekkür ederiz. Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun. Daha değerli bir Ereğli için hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.