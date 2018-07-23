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23 Temmuz 2018 12:46

Ereğli’de DDY 2. Etap Parkı açıldı

Konya’nın Ereğli Belediyesi Devlet Demir Yolları (DDY) 2.

Ereğli’de DDY 2. Etap Parkı açıldı

23 Temmuz 2018 12:46

Etap Parkı’nın açılını gerçekleştirdi.


Açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, “Burasını vatandaşlarımız bilir, Devlet Demir Yollarının hemen yanında yıllarca inşaat malzemesi dolu olan ve metruk binaların olduğu bakımsız bir yerdi. Bununla ilgili Devlet Demir Yollarımızla görüşmeler neticesinde Belediye olarak kiraladık. Ve burada hem çevre düzenlemesi hem de estetik açıdan tanzimi noktasında arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Demir yollarının bir güzergahı olan bu parkımızın içerisinde bir tarihi depo var, ilerde lojmanlar var. Burası Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılmış tarih eser altında koruma altına alınmış bir bölge. Bu anlamda yaptığımız her işin projesini yaparak bir restorasyon çalışması da yapıyoruz. Ereğli Belediyesi tarihinde, belediye olarak ilk kez restorasyon yapmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Teknik ekibimizle, mimarlarımızla, mühendislerimizle, işçilerimizle zaman zaman da dışarıdan aldığımız desteklerle burasının restorasyonunu yapıyoruz. Bu depoyu bir sosyal tesis, öncelikli olarak da nikah salonu olarak hizmete açacağız. İçerisinde demir yolu olan depomuz trenlerin, lokomotiflerin tamir edildiği bir yerdi, içerindeki raylarda tescilli. İnşallah hemşehrilerimizin burada nikahını kıyarken gelinlerimizi ve damatlarımızı yol kontrol aracı ile nikah masasına demir yolundan alacağız, bu açıdan iddialıyız. Ayrıca bir kafeterya yapacağız onun da iznini alıyoruz. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte rahatlıkla kullanabilecekleri bir park oldu. Bizler, daha güzel Ereğli, daha değerli bir Ereğli için çalışıyoruz. Şu an itibariyle 26 yeni parkı faaliyete geçirdik. Bir taraftan asfalt, bir taraftan alt yapı, asbestli boruların değişimi, kaldırımlar vs. zaten bunlar olması gereken şeyler. Sosyal donatılar olarak da parkların çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında bu şekilde güzel, nezih parkları tercih ediyorlar. Bu düşüncelerle DDY 2. Etap Parkımızın Ereğlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, “Öncelikle burada atıl alanı ortadan kaldırıp böyle güzel bir parkı şehrimize kazandırdığı için Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Görev sürecim boyunca Ereğli Belediyesinin önemli çalışmalar yaptığına şahidim. Bu park da onlardan bir tanesi emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.


Konuşmaların ardından açılış ve kurdele kesimi yapıldı. Ardından sahneye gelen İsmail Altunsaray konser verdi.


Mahalle sakinleri ve vatandaşlar mezbelelik alanı böyle güzel bir alana dönüştürdüğü için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkürlerini iletti.


Açılışa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, BBP Konya İl Başkan Yardımcısı Aydın Demirtaş, Oda Başkanları, Birlik Başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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