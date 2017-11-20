Ereğli’de patentli siyah havuç hasat zamanı

Türkiye’de sadece Ereğli ilçesinde yetiştirilen ve iltihap kurutucu ve ateş düşürücü özelliği bulunduğu belirlenen siyah havuçlar hasat edilmeye başlandı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hasadı yapılan siyah havuç tarlasında çalışanları ziyaret etti. Başkan Özgüven yaptığı açıklamada, “Ereğlimizin kendine özgü en önemli ürünü olan ve patentli olarak tescil edilen Ereğli siyah havucunun hasadı başladı ve devam ediyor. Ereğli siyah havucu son zamanlarda özellikle organik gıda boyası, konsantre ve birçok alanda kullanılıyor. Özellikle Çukurova bölgemizde yaygın olarak tüketilen şalgamın ham maddesi olan siyah havuç, kurulan konsantre fabrikaları ile beraber beslenme konusunda insanlarımızın daha da bilinçlenmesiyle meyve sularında ve bebek mamalarında da tercih edilmeye başlandı. Siyah havuç, toprağımızdaki Potasyum miktarı ve iz elementlerden dolayı sadece Ereğlimizde yetişiyor. Bilim adamlarımız ve doktorlarımız antioksidan açısından koyu renkli gıdaları tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu anlamda önemli bir antioksidan maddesi olan antisiyonin siyah havuçta bolca bulunmaktadır. Ereğlimizde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda siyah havuç üretimi yapılmaktadır. Yılda yaklaşık üretim miktarı ise 100 bin tondan fazladır. Bu siyah havuç işlendikten sonra özellikle yurt içi ve özellikle Uzakdoğu ülkelerine (Güney Kore, Japonya gibi) ihraç edilmektedir. Siyah havuç, kuzukuyusuh, hortu ve bu bölge içerisinde toprağın yapısından dolayı çok yetişmektedir. Birçok meyve, sebze Türkiye’nin her yerinde yetişir ancak Türkiye’de yaygınlaşması için tohumunu birçok yere göndersek de renk randımanını alamadık. Bu anlamda siyah havucumuz, Türk Patent Enstitüsü tarafından Ereğli siyah havucu adı altında tescillendi ve bu tescil belediyemiz tarafından alınmıştır. Bol ve bereketli bir yıl olmasını dileyerek hasadın üreticilerimize ve Ereğlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.