Ereğli’de vatandaşları et yiyen ’Sarıkız’ örümceği korkusu sardı

Edinilen bilgiye göre, Toros Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede gece saatlerinde sıkça görülen ’Sarıkız’ örümceği vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar son günlerde artmaya başlayan et yiyen örümcekler için yetkililerin önlem almasını istiyor.

Bölgede iki tane et yiyen örümceği bulunan ve bir poşet içerisine koyan Sinan Dinçbudak, "TOKİ bölgesinde sıkça rastladığımız bir hayvan. İnternetten yaptığımız araştırmaya göre et ile beslendiğini biliyoruz. Yetkililerin bu duruma bir çözüm getirmelerini bölgede ilaçlama sayısının arttırılmasını istiyoruz. Ben eski TOKİ bölgesinde iki tane buldum biri ölmüş diğeri ise hala yaşıyor. Zıplayan bir hayvan olarak biliyorum. Her gidenin yakalayabileceği bir tür. İkisini farklı farklı günlerde yakaladım. Attığım böcekleri hemen yiyen bir hayvan türü" dedi.

Vatandaşlar tedirgin

Toros Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise son günlerde bu örümcek türüne sıkça rastladıklarını ifade etti. Bu nedenle tedirgin olduklarını kaydeden vatandaşlar, "Sarıkız özellikle gece saatlerinde daha çok görür olduk. Dışarı çıktığımızda korkuyoruz. Çocuklarımızı özellikle çayır ve otluk alanlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Zıplayan bir hayvan türü olduğu için camlarımızı bile açamıyoruz. Yetkililerin bu konuya çözüm üretmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede gece sıkça rastlanan ’Sarıkız’ örümceğinin büyüklüğü vatandaşların tedirgin olmasında etkili oluyor.