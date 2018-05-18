Ereğli’den İsrail ve ABD’ye tepki

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlarda destek verdi. Cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanından, Ereğli Belediyesine kadar yürüyen kalabalık ellerindeki Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Yürüyüş esnasında bir konuşma yapan AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Kadir Düzen, “Katil devlet İsrail’i protesto ediyoruz terör devleti diyoruz. Çünkü askeri ile yolda sokakta kadınları ve çocukları katleden devlete terör devleti denir. İşte biz bu yüzden İsrail’e terör, katil devleti diyoruz. Yapılanlara sessiz kalmayacağız. Kudüs bizimdir. İstediklerini yapsınlar Kudüs Müslümanlarındır ve Müslümanların olarak da kalacaktır" şeklinde konuştu.

MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz ise, “Çağrılarımıza kulak veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. İsrail katil bir devlettir. Türk devletimiz her dönemde mazlumların yanında olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin de yanındayız. Bugün de buna karşılık bir protesto yürüyüşündeyiz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğlimiz de İsrail ve Amerika’nın yaptığı katliamlar sonucu şehit edilen Müslüman kardeşlerimiz için yürüyoruz. İsrail zaten tarih boyunca her zaman bir çıban olarak Dünya’nın başına bela olmuştur. Bunun en büyük destekçisi Amerika’da her zaman İsrail’i bir maşa olarak kullanmıştır. Orada yaşananlar yürekler acısı Türkiye Cumhuriyeti devletimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İsrail ve Amerika’ya tepki gösteriyor, bu zulme sessiz kalanlar yarın aynı sorunları kendileri yaşayacaktır. Çünkü bu İsrail ve Amerika belası o Müslüman ülkelerini de bulacaktır. Biz bugün AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Sivil Toplum Örgütlerimizin destekleri ile bir yürüyüş düzenledik güzle bir katılım oldu destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi önüne kadar yürüyen kalabalık burada toplu halde İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.