Ereğli’nin ilk patentli ürünü “Siyah Havuç”

Artık “Ereğli Siyah Havucu” diye anılacak olan siyah havuç şehre önemli kimlik kazandıracak.

Önemli bir hizmeti ve bir ilki daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Topraktaki kireç ve potasyum dengesinin elverişli olması dolayısıyla en kaliteli siyah havucun yetiştiği ilçemiz, siyah havucun patentine de kavuştu. Ayrıca severek tükettiğimiz ve sağlık açısından faydalı içecek olan şalgamın da hammaddesi siyah havuç, şehrimizin sanayisine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Ereğlimizde yaklaşık 10 köyde, 25 bin dekar alanda siyah havuç yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yaklaşık 3 bin aile siyah havuç yetiştirerek geçimini sağlamaktadır. ‘Ereğli Siyah Havucu’ patenti şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca beyaz kiraz ve diğer önemli ürünlerimiz için de patent çalışmalarımız sürüyor” dedi.